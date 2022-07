Il rapper di Lollipop e Sucker for pain - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rapper di Lollipop e Sucker for pain. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LIL WAYNE

Significato/Curiosita : Il rapper di lollipop e sucker for pain

sucker for pain è un singolo dei rapper lil wayne e wiz khalifa e del gruppo musicale imagine dragons con la collaborazione di logic, ty dolla sign e...

lil wayne, pseudonimo di dwayne michael carter jr. (new orleans, 27 settembre 1982), è un rapper e produttore discografico statunitense. riconosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

