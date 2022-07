C è quello di traino nelle auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello di traino nelle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GANCIO

Significato/Curiosita : C e quello di traino nelle auto

La škoda auto (ipa: ['koda], pronuncia[·info]) è una casa automobilistica ceca, fondata nel 1923 a plzen, quale divisione auto delle industrie škoda...

gancio – oggetto il cui scopo è agganciare gancio di coda gancio di traino gancio di trazione gancio a c – attrezzatura utilizzata per sollevare carichi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con quello; traino; nelle; auto; Lo era quello Cetra della canzone italiana; quello del campionato 2019 è andato alla Juve; Più vicino di quello ; quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong; Animale da traino delle zone polari; Funi di traino per natanti; Il traino di una barca in acqua svolto da terra; Veicolo da traino a due ruote; nelle bevande gassate; Tabella... nelle abbreviazioni; Calci che si contano nelle partite; Nella cascina e nelle stalle; Scontro fortuito fra auto mobili; In auto ci sono quelli della frizione e del freno; Segnalatore acustico dell auto ; Casa auto mobilistica del Qashqai;