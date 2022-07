Quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIBRETTO

Significato/Curiosita : Quello rosso contiene citazioni di mao zedong

citazioni dalle opere del presidente mao zedong (t, s, máo zhuxí yulùp, mao chu-hsi yü-luw), meglio noto come libretto rosso o il libro delle...

libretto (disambigua). il libretto è il testo verbale, quasi sempre steso in versi, utilizzato per la composizione di un lavoro musicale. il libretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con quello; rosso; contiene; citazioni; zedong; È di ferro quello di Popeye; quello di Superman è rosso; È gustoso quello ai frutti di mare; quello del gelso è noto per il baco da seta; Quello di Superman è rosso ; Grosso frammento di roccia; È rosso a Liverpool; Un grosso frutto di palma; contiene documenti, oggetti, sogni; contiene gli effetti necessari per la sonorizzazione del film; contiene la carica di lancio; contiene fermenti lattici vivi; Esercitazioni militari; Un tracciato per esercitazioni militari; Congratulazioni, felicitazioni ; Esercitazioni a fuoco; zedong che guidò la Cina; zedong , che guidò la Cina; Cerca nelle Definizioni