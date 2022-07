Quello di Leningrado vide la Germania sconfitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Leningrado vide la Germania sconfitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSEDIO

Significato/Curiosita : Quello di leningrado vide la germania sconfitta

Stai cercando altri significati, vedi germania (disambigua). disambiguazione – "repubblica federale di germania" e "repubblica federale tedesca" rimandano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi assedio (disambigua). l'assedio è una situazione bellica in cui un esercito circonda e controlla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi assedio (disambigua). l'assedio è una situazione bellica in cui un esercito circonda e controlla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022