Quello del campionato 2019 è andato alla Juve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del campionato 2019 è andato alla Juve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCUDETTO

Significato/Curiosita : Quello del campionato 2019 e andato alla juve

Com, 1º luglio 2019. url consultato il 1º luglio 2019 (archiviato dall'url originale il 19 dicembre 2019). ^ higuain ritorna alla juve, su juventusnews24...

Sulle maglie lo scudetto in caso di vittoria di un campionato è diffusa soprattutto in italia, tanto che il termine italiano "scudetto" è conosciuto internazionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con quello; campionato; 2019; andato; alla; juve; Lo era quello Cetra della canzone italiana; C è quello di traino nelle auto; Più vicino di quello ; quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong; Il campionato che ogni Nazionale vorrebbe vincere; Il campionato spagnolo; Jules, ideatore del campionato mondiale di calcio; Uno dei due gironi del campionato di calcio; Governatore della BCE dal 2011 al 2019 ; Ciclista ecuadoriano primo al Giro d Italia 2019 ; Ha ricevuto la Palma d Oro alla carriera al festival di Cannes nel 2019 ; Dario Franceschini dal 2019 : Ministro della __; Le elezioni USA di metà mandato ing; Lo è un raccomandato ; andato in bestia; Campagnolo andato a vivere in città; Pioggia e tuoni relativo alla durata; Il taglio coi capelli più lunghi alla nuca ing; Relativo al mare aperto, lontano dalla riva; Si alla cciano in auto; Portoghese acquistato dalla juve ntus nel 2018; Ha giocato nella juve ntus; Un rivale degli juve ntini; Stefano __, storico portiere della juve ntus; Cerca nelle Definizioni