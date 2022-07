Quello da circo ha strisce bianche e rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello da circo ha strisce bianche e rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TENDONE

Significato/Curiosita : Quello da circo ha strisce bianche e rosse

Numeri in formato a strisce (16,5 x 8 cm con un numero di pagine variabile da 32 a 80 in bianco e nero) del fumetto tex, ideato da gian luigi bonelli ed...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tendone (disambigua). il tendone è un grande padiglione in tela montato su apposite armature... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con quello; circo; strisce; bianche; rosse; quello di Leningrado vide la Germania sconfitta; In un film, c era quello del dottor Caligari; Lo era quello Cetra della canzone italiana; C è quello di traino nelle auto; È circo ndata dalle acque; Lo vediamo al circo lo; circo scrivere con precisione; Si compie circo ndando un forte per conquistarlo; strisce di carta usate negli imballaggi; Una yankee a stelle e strisce ; Supereroe a stelle e strisce ; Ornare con strisce ; Nubi stratificate bianche o grigiastre; Così sono le mosche bianche ; Togliere le grinze dalla bianche ria; Piccole nuvole bianche ; I Pellirosse di cui è famoso l ultimo; Un macabro trofeo per i Pellirosse ; I pali eretti dai Pellirosse ; Una tenda da Pellirosse ; Cerca nelle Definizioni