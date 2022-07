Quelli Arabi Uniti hanno Abu Dhabi come capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli Arabi Uniti hanno Abu Dhabi come capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMIRATI

Significato/Curiosita : Quelli arabi uniti hanno abu dhabi come capitale

abu dhabi, o più correttamente 'abu abiyy (in arabo: ), è la capitale degli emirati arabi uniti e capitale dell'omonimo emirato. abu dhabi si...

Economiche. l'emirato di abu dhabi è il più popolato degli emirati arabi uniti, con il 38% della popolazione totale. il clima degli emirati arabi uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con quelli; arabi; uniti; hanno; dhabi; come; capitale; In quelli fiscali... si pagano pochissime tasse; Si può camminare su quelli ardenti; In auto ci sono quelli della frizione e del freno; La tavola periodica raccoglie quelli chimici; Nome di arabi ; Centouno arabi ioi; Confina con arabi a Saudita e Oman; Compagnia di bandiera degli Emirati arabi Uniti; Corda puniti va ma anche utensile da cucina; Struttura formata da molti pilastri uniti tra loro; __ __uniti : comprendono Abu Dhabi e Dubai; Cascate a cavallo tra gli Stati uniti e il Canada; Divertono i bambini e hanno parrucca e naso rosso; Ce li hanno super molti eroi dei fumetti; hanno una buccia giallo rossa; Le hanno la volpe e i lupi; __ __Uniti: comprendono Abu dhabi e Dubai; In quelli Uniti c è Abu dhabi ; Uno Stato come Abu dhabi ; Quelli Uniti hanno Abu dhabi per capitale; come un essere che è maturato e si è sviluppato; come la spiaggia... di chi ha poche chance; come controlli... da esattori; come un animale affetto da rabbia; La città spagnola capitale dell Andalusia; La capitale delle Bahamas; La sua capitale è Oslo; La capitale della Germania con Alexanderplatz; Cerca nelle Definizioni