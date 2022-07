C è quella terrestre e quella del pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella terrestre e quella del pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROSTA

tra le placche. la sua proiezione superiore interseca la superficie terrestre sul lato occidentale, siciliano, dello stretto. nel 2019 ricercatori della...

Fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale). il nostro pianeta è formato da gusci concentrici di materiale diverso: la crosta terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

