Quella russa è con cubetti di ortaggi e maionese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella russa è con cubetti di ortaggi e maionese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSALATA

Significato/Curiosita : Quella russa e con cubetti di ortaggi e maionese

(maionese). in certe occasioni si aggiungono cubetti di carne di pollo e olive. questo piatto, benché apporti molte calorie, nei suoi ingredienti è tipicamente...

Nel linguaggio comune, per insalata si intende spesso la variante più semplice di questa ricetta, la cosiddetta insalata verde, preparata solamente con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con quella; russa; cubetti; ortaggi; maionese; John Travolta aveva quella del sabato sera; quella di cioccolato è stretta e lunga; C è quella terrestre e quella del pane; Con quella ferroviaria non si pesca; Caldo copricapo di origine russa e militare; Azienda russa attiva nel settore aeronautico; Comunità rurale russa ; Strumento a corde triangolare di origine russa ; A cubetti in padella un pochino sull addome; Pietanze tagliate a cubetti ; Piatti di carne tagliata a cubetti e verdure; Sapidi cubetti ; ortaggi o usato nel soffritto con sedano e cipolla; ortaggi o anemico; Comuni ortaggi ; L ortaggi o per la ribollita; Ingrediente della maionese ; La salsa preparata con capperi e maionese ; L insalata di verdura a cubetti con maionese ; Come una salsa con maionese , capperi e cipolla; Cerca nelle Definizioni