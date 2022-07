Quella riscaldata non è un granché - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella riscaldata non è un granché. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINESTRA

Significato/Curiosita : Quella riscaldata non e un granche

Parte delle zone d'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

