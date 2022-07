Quella di cioccolato è stretta e lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di cioccolato è stretta e lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BARRETTA

Significato/Curiosita : Quella di cioccolato e stretta e lunga

Dall'originalità e dal gusto della cioccolata modicana, così di essa scriveva leonardo sciascia: «altro richiamo, per restare alla gola, è quello del cioccolato di modica...

Altre definizioni con quella; cioccolato; stretta; lunga; C è quella terrestre e quella del pane; Con quella ferroviaria non si pesca; La battaglia del Risorgimento ricordata con quella di San Martino; quella musicale introduce la trasmissione; I frammenti di frutta secca o cioccolato sui dolci; Il re del cioccolato della tv; Una interprete del film Lezioni di cioccolato ; Due biscotti al cioccolato con in mezzo la crema; Una ristretta cerchia; Una salsa di pomodoro ristretta ; Pasta trapanese a forma di stretta spirale; Tenere sotto stretta vigilanza; È lunga negli aeroporti; Furbi che la sanno lunga ; Sorcide dal muso piuttosto allunga to e appuntito; Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella; Cerca nelle Definizioni