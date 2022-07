Qualsiasi medicinale... che manda in bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualsiasi medicinale... che manda in bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LASSATIVO

Significato/Curiosita : Qualsiasi medicinale... che manda in bagno

Durante il volo t.k. si alza per andare in bagno, ma prima di entrarci prende tre mini bottigliette d'alcool che si scola e per nascondere l'odore mastica...

Contiene il lemma di dizionario «lassativo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su lassativo (en) lassativo, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con qualsiasi; medicinale; manda; bagno; Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità; qualsiasi medicina che fa dormire; qualsiasi programma informatico; Lo è qualsiasi cavo che porta... corrente; Una caramella medicinale ; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie; medicinale sotto forma di pastiglia; Se ne estrae un olio medicinale ; Posticipata, rimanda ta; Comanda nte cartaginese fratello di Annibale; manda no le navi in cantiere; manda r avanti un attività; La carta che non deve mancare in bagno ; Due stanze, bagno e cucina; I più succinti sono quelli da bagno ; Non mancano in bagno ; Cerca nelle Definizioni