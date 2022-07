Proteggersi dalle ingiustizie: __ i propri diritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteggersi dalle ingiustizie: __ i propri diritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIFENDERE

Significato/Curiosita : Proteggersi dalle ingiustizie: __ i propri diritti

Dimenticare la sofferenza e le ingiustizie inflitte dai colonizzatori alle popolazioni indigene, i cui fondamentali diritti umani vennero violati." mentre...

Contiene citazioni da le cose da difendere (en) le cose da difendere, su discogs, zink media. (en) le cose da difendere, su musicbrainz, metabrainz foundation... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

