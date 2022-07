Le prime automobili lo avevano a scoppio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime automobili lo avevano a scoppio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOTORE

Significato/Curiosita : Le prime automobili lo avevano a scoppio

Fatto che, a differenza del motore a vapore e del motore elettrico, non poteva partire da fermo. fino dalle prime automobili con motore a scoppio di benz...

Qualità dello stesso. motori volumetrici (il fluido motore agisce in maniera intermittente) (motore a pistoni) movimento alternativo motore ad accensione comandata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con prime; automobili; avevano; scoppio; Esprime re ciò che si pensa; Sono le prime in esperienza; Le prime in addìo; prime in apertura; Scontro fortuito fra automobili ; Casa automobili stica del Qashqai; Tengono informati gli automobili sti in viaggio; La Casa automobili stica delle Prinz; Piazza in cui avevano luogo mercati e pubbliche assemblee nell antica Grecia; avevano un padrone; avevano il titolo di Serenità; avevano il cimiero; Ve ne sono diesel e a scoppio ; Se è molto lunga lo scoppio arriva dopo; scoppio di risa; Lo scoppio di un esplosivo; Cerca nelle Definizioni