Prevenzione per le infezioni - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ASEPSI

Significato/Curiosita : Prevenzione per le infezioni

(come prevenzione) e una vaccinazione passiva in caso di una sospettata infezione (p.es. tetano). il latte materno contiene anticorpi delle infezioni e vaccinazioni...

Germi. asepsi: procedimento finalizzato ad impedire la contaminazione da parte di microrganismi di substrati precedentemente sterilizzati. l'asepsi è riservata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

