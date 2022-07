Presa... di mira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presa... di mira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTATA

Significato/Curiosita : Presa... di mira

L'atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. quasi qualsiasi caratteristica fisica umana può essere presa di mira: l'adiposità...

Sono divisi in puntate sono la miniserie, il miniserial, le soap opera e le telenovela. la narrazione continua di puntata in puntata ininterrottamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con presa; mira; È un impresa per il duro di comprendonio; Un particolare tipo di presa ; Prevedere, presa gire; Una presa per collegare periferiche a un computer; È ammira to il suo campanile, a Firenze; NTV : treno = Emira tes : x; In senso figurato, un ammira zione fanatica; Quella elettorale mira a conquistare consensi; Cerca nelle Definizioni