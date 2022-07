Premio d oro assegnato dal comune di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premio d oro assegnato dal comune di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMBROGINO

Significato/Curiosita : Premio d oro assegnato dal comune di milano

dal comune di milano. il nome è ispirato a sant'ambrogio, patrono della città. vi sono due categorie di ambrogini d'oro: medaglia d'oro attestato di civica...

Festival di canzoni per bambini che si svolge a milano, vedi ambrogino d'oro (festival). ambrogino d'oro è il nome con cui sono comunemente chiamate le onorificenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con premio; assegnato; comune; milano; La fattucchiera... di un noto premio letterario; Il premio vinto dal libro Il Cardellino; Il terzo premio della tombola; Fu premio Nobel per la letteratura nel 1902; Rassegnato al destino; Gli è stato liberalmente assegnato un bene patrimoniale; Tutto quanto è assegnato al soldato; Viene assegnato nella pallacanestro dopo un fallo; Luogo comune : si stava meglio quando si stava __; Disegni a lato: La parte del nome in comune ; Nome comune dato ai pesci di fiume appena nati; Nome comune del genere di piante della Cannabis; Il capolavoro di Leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a milano ; Vi gioca l Olimpia milano ; La signora... a milano ; Quello di milano aprì l impero romano ai cristiani; Cerca nelle Definizioni