Pc portatile usabile con la penna o le dita ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pc portatile usabile con la penna o le dita ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TABLET

Significato/Curiosita : Pc portatile usabile con la penna o le dita ing

Un tablet computer (comunemente abbreviato in tablet) è un dispositivo portatile con batteria ricaricabile, che utilizza come input principale uno schermo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con portatile; usabile; penna; dita; Pc portatile ; Computer portatile ; Un caricabatterie portatile ; Una memoria di massa portatile ; Asta di materiale solido usabile anche come arma; Poco... scusabile ; Si usano per colorare a scuola oltre ai penna relli; Usava la penna d oca; La sostituzione del refill in una penna a sfera; penna a __ = biro; Un esperto di punti vendita ; Rendita a fine carriera; Perdita improvvisa della memoria; Una vendita imposta; Cerca nelle Definizioni