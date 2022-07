Il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARMOLADA

Significato/Curiosita : Il piu alto gruppo montuoso delle dolomiti

il gruppo del sella (in tedesco sellagruppe) è un gruppo montuoso delle dolomiti, posizionato tra le valli di gardena e badia (provincia autonoma di bolzano)...

Del più grande ghiacciaio delle dolomiti, il ghiacciaio della marmolada. il nome marmolada, qualora non fosse connesso con il latino marmor "marmo", potrebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

