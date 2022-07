Piccolo coltello che si montava sui fucili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo coltello che si montava sui fucili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAIONETTA

Significato/Curiosita : Piccolo coltello che si montava sui fucili

L'impiego della baionetta su fucili o carabine — si sono dati casi di applicazione della baionetta anche ad altri tipi di armi, come la baionetta pritchard... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con piccolo; coltello; montava; fucili; Furbo o astuto come un piccolo delinquente; Un serial sul piccolo schermo; piccolo strumento a fiato di origini italiane; Un piccolo appartamento; Si possono fare con un coltello ; Ferirsi... con il coltello ; coltello diffuso in America centromeridionale; Un coltello con più lame; La città del commissario montava no; Il campo del _, un giallo con montava no; Il medico legale che battibecca con montava no; In quello di Carlo V non tramontava mai il sole; Piccoli fucili ; Si inastavano sui fucili ; L aria di alcuni fucili ; Li sparano certi fucili da caccia; Cerca nelle Definizioni