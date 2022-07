Pesante coperta... di fumo e nebbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesante coperta... di fumo e nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLTRE

Significato/Curiosita : Pesante coperta... di fumo e nebbia

Neve e la grandine. per analogia di forma il termine è stato esteso anche a esalazioni di fumo nell'atmosfera o accumuli che possono essere di polvere...

Una sporadica popolazione. la groenlandia possiede la seconda più estesa coltre glaciale del mondo. la vegetazione è sporadica e l'unica zona di foresta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con pesante; coperta; fumo; nebbia; pesante strofinaccio da cucina; Una pesante tela di velluto; Copre pesante mente; pesante , gravosa; Una coperta da riposino; Sottoufficiale di coperta di una nave; Scoperta scientifica; Area coperta da cui si pilota una nave; Vanno in fumo ; Volute di fumo ; Non c è se è tutto fumo ; Reso scuro dal fumo di un fuoco; Annebbia to, confuso; C è quello di sabbia e quello di nebbia ; Foschia, nebbia ; Consente di vedere nella nebbia ; Cerca nelle Definizioni