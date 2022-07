Periodo in cui si aspetta: di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo in cui si aspetta: di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTESA

Significato/Curiosita : Periodo in cui si aspetta: di __

Per rapporto d'aspetto, o aspect ratio in inglese, si indica il rapporto tra la larghezza e l'altezza di un'immagine o in generale di un rettangolo. la...

atteso rispetto ad una distribuzione di probabilità condizionata attesa attiva, in informatica, la verifica ripetuta di una certa condizione attesa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con periodo; aspetta; Un periodo lungo 24 mesi; periodo preistorico preceduto dal Mesolitico; periodo di quarantena; periodo che intercorre tra una mitosi e l altra; aspetta che paghino gli altri; Contro ogni aspetta tiva; aspetta sempre lei; aspetta un po ; Cerca nelle Definizioni