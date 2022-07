Pausa dal lavoro per chi ha appena partorito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pausa dal lavoro per chi ha appena partorito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : MATERNITÀ

Significato/Curiosita : Pausa dal lavoro per chi ha appena partorito

Che la ragazza ha contratto durante una gravidanza che ha tenuto nascosta a tutti. tre settimane prima, infatti, la giovane aveva partorito segretamente...

La surrogazione di maternità, maternità surrogata o gestazione per altri (spesso abbreviata in gpa) è una forma di procreazione assistita in cui una donna... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con pausa; lavoro; appena; partorito; Come un anno di pausa ; La pausa del computer; Senza alcuna pausa ; Segno d interpunzione che indica pausa breve; Il capolavoro di Leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a Milano; Mettono su carta il lavoro dei computer; L ente contro gli infortuni sul lavoro ; La mancanza spesso immotivata dal lavoro ; Festa dell arrivo dei Re Magi da Gesù appena nato; Nome comune dato ai pesci di fiume appena nati; appena nominati; Il petrolio appena estratto; Hanno da poco partorito ; Così è detta la donna che ha appena partorito ; Cerca nelle Definizioni