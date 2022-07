Passato rispetto al momento presente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passato rispetto al momento presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREGRESSO

Significato/Curiosita : Passato rispetto al momento presente

Compiuti in un passato considerato psicologicamente come lontano, povero di rapporti espliciti con il presente (inteso come il momento dell'enunciazione)...

Motivazioni simultaneamente. non costituisce motivazione per un cesareo il pregresso cesareo. in questo caso l'organizzazione mondiale della sanità (oms, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

