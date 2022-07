Parti di collegamento tra muscoli e ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parti di collegamento tra muscoli e ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENDINI

Significato/Curiosita : Parti di collegamento tra muscoli e ossa

Sono legati alle ossa tramite tendini e vengono spesso indicati anche come muscoli scheletrici. i muscoli involontari, che sono invece di natura liscia....

Connettivale fibrosa dei tendini permette di classificarli all'interno dei tessuti molli non contrattili. essendo tessuto connettivo, i tendini sono costituiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

