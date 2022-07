Si ottiene alla fine degli studi universitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottiene alla fine degli studi universitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAUREA

Significato/Curiosita : Si ottiene alla fine degli studi universitari

Un corso di studi di 4 anni, salvo che in québec, dove la durata è di 3 anni, poiché i quebecchesi frequentano due anni pre-universitari al cegep, ossia...

La laurea (formalmente anche diploma di laurea) è un titolo di studio universitario rilasciato da un istituto di istruzione superiore, generalmente un'università... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

