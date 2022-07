Osservare con molta attenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osservare con molta attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Osservare con molta attenzione

Immutabilmente visibile sulla blockchain per sempre. occorre fare molta attenzione nella trasmissione del codice alfanumerico in quanto eventuali errori...

Oscuro scrutare (en) un oscuro scrutare, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) edizioni e traduzioni di un oscuro scrutare, su open...