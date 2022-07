Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAROTA

Significato/Curiosita : Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla

Pomodori e carote, ma anche cipollotti e cipolle, peperoni, finocchi, cetrioli, ravanelli, champignon, sedano, zucchina e fiore di zucca, rapa rossa, mele,...

Disambiguazione – "carota" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi carota (disambigua). la carota (daucus carota l., 1753) è una pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con ortaggio; usato; soffritto; sedano; cipolla; ortaggio anemico; L ortaggio per la ribollita; L ortaggio che si alterna al bastone; Un ortaggio come il melone; Viene usato come ottimo concime; Gioco a filo usato da Franklin per un esperimento; Tipico appellativo confidenziale usato dai preti; Piccolo strumento a bocca usato nel folk; Si usa per il soffritto con sedano e carota; Nel soffritto e nel sugo; Ortaggi per il soffritto ; Il suono del soffritto ; Piatto a base di melanzane, olive, capperi e sedano ; Pianta simile al sedano dalle coste rosse; Nel sedano e nel prezzemolo; Si usa per il soffritto con sedano e carota; La cipolla rossa tipica della Calabria; Il ragù di selvaggina a base di vino rosso e cipolla ; Insaporisce i piatti in alternativa alla cipolla ; Il comune calabrese della nota cipolla rossa; Cerca nelle Definizioni