Oratore latino guida turistica per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oratore latino guida turistica per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICERONE

Significato/Curiosita : Oratore latino guida turistica per antonomasia

Tradizionalmente popolare la devozione, è comunemente chiamato "il santo" per antonomasia, con speciale riferimento alla basilica omonima; "caffè senza porte"...

Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino: marcus tullius... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

