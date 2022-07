Operazione inversa alla moltiplicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione inversa alla moltiplicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIVISIONE

Significato/Curiosita : Operazione inversa alla moltiplicazione

La divisione è l'operazione aritmetica inversa della moltiplicazione. più specificamente, se a × b = c, dove b è diverso da zero, allora c : b = a (da...

divisione – operazione aritmetica inversa della moltiplicazione divisione dei polinomi – l'analogo dell'operazione di cui sopra tra polinomi divisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo; L operazione con cui si riscattano i crediti dell azienda; operazione chirurgica per ringiovanire il volto; operazione militare che porta soldati via mare; Quella inversa è usata per depurare l acqua; Una funzione trigonometrica inversa ; Lo è il Grillo nato dalla penna di Collodi; Lo pagano alla dogana Benigni e Troisi; Strisce di carta usate negli imballa ggi; Si ottiene alla fine degli studi universitari; Lemma formato da moltiplicazione , articolo e somma; Nella moltiplicazione ... e nell azienda agricola; Parola contenente moltiplicazione e sottrazione; I segno della moltiplicazione ;