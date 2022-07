Se ne occupa l OPEC ed è noto come oro nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne occupa l OPEC ed è noto come oro nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PETROLIO

Significato/Curiosita : Se ne occupa l opec ed e noto come oro nero

Dell'arabia saudita è stato fondato nel 1932 da abd al-aziz b. saud (noto per la maggior parte del suo regno come ibn saud), anche se le conquiste che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con occupa; opec; noto; come; nero; L inizio dell occupa zione; Dà da pensare ma non preoccupa ; Imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupa ti; Si occupa della salute degli organi visivi; L opec ne fissa la produzione; Se ne occupa l opec ; Zona glabra isolata detta anche alopec ia areata; Affetti da micosi che provoca prurito e alopec ia; noto manga giapponese: __ Conan; noto gruppo punk britannico: Sex __; noto ghiacciolo cilindrico senza bastoncino; La fattucchiera... di un noto premio letterario; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Prosperosa... come uno stato americano; come la meraviglia del mondo cantata da Mostro; Carnoso come un frutto; La sua assenza corrisponde al nero ; Farina di grano tenero originaria del Canada; Vennero sottomessi da Cortés; Munifico, genero so; Cerca nelle Definizioni