Noto gruppo punk britannico: Sex __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto gruppo punk britannico: Sex __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISTOLS

Significato/Curiosita : Noto gruppo punk britannico: sex __

Cercando altri significati, vedi sex pistols (disambigua). i sex pistols sono stati un gruppo punk rock britannico, fra i più influenti della storia...

