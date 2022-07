Noto album dei Radiohead del 1997: OK __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto album dei Radiohead del 1997: OK __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPUTER

Significato/Curiosita : Noto album dei radiohead del 1997: ok __

Stone ha incluso cinque album dei radiohead nella sua lista dei 500 migliori album: kid a alla posizione 67, the bends alla 111, ok computer alla 162, amnesiac...

Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/, km-, -'pu-, -tr), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

