Nelle bevande gassate - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BOLLICINE

L'acqua gassata, spesso denominata acqua frizzante, è acqua potabile nella quale è stata immessa anidride carbonica. costituisce la base di molte bevande analcoliche...

Citazioni da bollicine bollicine, su discografia nazionale della canzone italiana, istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. (en) bollicine, su discogs... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

