Nazione europea divisa in due parti fino al 1989 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nazione europea divisa in due parti fino al 1989. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GERMANIA

Significato/Curiosita : Nazione europea divisa in due parti fino al 1989

europea (disambigua). disambiguazione – "ue" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ue (disambigua). l'unione europea, abbreviata in ue...

Stai cercando altri significati, vedi germania (disambigua). disambiguazione – "repubblica federale di germania" e "repubblica federale tedesca" rimandano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

