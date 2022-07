Modellato seguendo un certo profilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modellato seguendo un certo profilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAGOMATO

Significato/Curiosita : Modellato seguendo un certo profilo

Pitea. quello che invece è certo è che l'islanda fu inizialmente abitata da monaci anacoreti irlandesi, i papar, che, seguendo l'esempio di san brandano...

sagomato è un termine utilizzato in araldica per indicare lo scudo coi lembi a frastagli mistilinei. francese: chantourné "vocabolario araldico ufficiale"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

