Mettere un seme nella terra per farlo crescere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere un seme nella terra per farlo crescere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIANTARE

Significato/Curiosita : Mettere un seme nella terra per farlo crescere

Mentale) in forma di “seme” che cresce nel mondo spirituale finché, dopo un lungo periodo (da cinquecento a mille anni), riceverà un nuovo corpo astrale...

Accreditata, ipotizza che "piantare in asso" deriverebbe per corruzione linguistica dall'originaria espressione "piantare in nasso" è basata sulla mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

