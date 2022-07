Meravigliate oppure scettiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meravigliate oppure scettiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Meravigliate oppure scettiche

Come esterno sinistro o destro di un centrocampo in linea o nel 4-2-3-1, oppure come trequartista nei moduli 4-3-2-1 e 4-3-1-2. bortolo mutti, suo allenatore...

Volte anche a distanza di molti anni e anche da persone assolutamente incredule, fu tenuto presente dalla santa sede nel processo di canonizzazione con...