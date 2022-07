È meglio non buscarsi quello stagionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È meglio non buscarsi quello stagionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MALANNO

Significato/Curiosita : E meglio non buscarsi quello stagionale

Soltanto una chiave a brugola per rimetterlo in piedi, e che ora non rischia più di buscarsi un raffreddore camminando scalzo. nel 2002 la cart diede...

Semplicemente la sua malattia. inizia così a diagnosticare ad ognuno un malanno, reale o immaginario. riesce in tal modo a diventare non solo un medico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con meglio; buscarsi; quello; stagionale; Luogo comune: si stava meglio quando si stava __; Strizza gli occhi per vedere meglio ; meglio così che male accompagnata; Inestetismo meglio conosciuto come punto nero; quello anulare di Roma è sempre trafficato; quello di lunga vita è un distillato prodigioso; quello da circo ha strisce bianche e rosse; quello di Leningrado vide la Germania sconfitta; La raccolta stagionale dell uva; La malattia stagionale causata da un virus; Uno sport stagionale ; Un involtino... stagionale ; Cerca nelle Definizioni