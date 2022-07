Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALVINI

Significato/Curiosita : Il matteo eletto segretario della lega nel 2013

Mantenere l'incarico da eurodeputato. eletto segretario federale della lega nord nel dicembre 2013 e riconfermato nel maggio 2017, la sua segreteria ha segnato...

Di centrodestra; in tale occasione salvini è stato anche eletto senatore della repubblica. dal 2018 in poi salvini ha affiancato alla vecchia lega nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

