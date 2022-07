Lo fu la Margherita... a cui fu dedicata la pizza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fu la Margherita... a cui fu dedicata la pizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGINA

Significato/Curiosita : Lo fu la margherita... a cui fu dedicata la pizza

Giugno 1889, per onorare la regina d'italia margherita di savoia, il cuoco raffaele esposito abbia preparato la "pizza margherita", condita con pomodori...

Di un re ("regina vedova", o, se anche madre di sovrano, "regina madre"). regina (regine) – film del 1935 diretto da erich waschneck regina – film del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

