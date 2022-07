Lungo e violento discorso... anti-macedone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo e violento discorso... anti-macedone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILIPPICA

Significato/Curiosita : Lungo e violento discorso... anti-macedone

C.), è stato un militare macedone antico, re di macedonia della dinastia degli argeadi a partire dal 336 a.c., succedendo al padre filippo ii. è noto...

Novembre) del 44 a.c. cicerone pubblica la sua seconda filippica, anzi, la cosiddetta “divina filippica” usando le parole di giovenale. l'orazione è un esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

