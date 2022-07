Lontani... senza la prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lontani... senza la prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONTANI

Significato/Curiosita : Lontani... senza la prima



Viene il francese aulne. la parola italiana ontano viene da alnetanus ‘bosco o macchia di ontani’. gli ontani sono alberi, generalmente di piccola taglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con lontani; senza; prima; Una parente lontani ssima... dell aquila; Una parente lontani ssima... dell aquila; Parenti molto lontani ; lontani dal prossimo; Non mostrato, nascosto e senza sintomi; L animo senza catene: spirito __; È senza macchia né paura e salva le principesse; Assenza di ordine... indicata da una A cerchiata; I minuti prima dei supplementari; La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta; Lo è l aiuola a prima vera; Racconta in prima persona la vicenda dei romanzo; Cerca nelle Definizioni