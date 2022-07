John Travolta aveva quella del sabato sera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John Travolta aveva quella del sabato sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEBBRE

Significato/Curiosita : John travolta aveva quella del sabato sera

del sabato sera (saturday night fever) è un film musicale del 1977 diretto da john badham. la pellicola, che diede notorietà mondiale all'attore john...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi febbre (disambigua). la febbre (anche nota come piressia) è un segno clinico; si definisce come... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

