L ispettore che lavora con Basettoni in Topolino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ispettore che lavora con Basettoni in Topolino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANETTA

Significato/Curiosita : L ispettore che lavora con basettoni in topolino

topolino (mickey mouse) è un topo antropomorfo intraprendente, altruista e curioso, nonché rinomato detective che lavora per il commissario basettoni...

manette – ferri della polizia per tenere insieme i polsi di un sospetto manetta – controllo del motore di un aeromobile manetta – leva dello scatto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con ispettore; lavora; basettoni; topolino; Il personaggio dei fumetti rivale dell ispettore Ginko; L ispettore antagonista di Lupin; L ispettore impersonato in TV da Horst Tappert; __ di Vallenberg, la fidanzata dell ispettore Ginko; lavora re il ferro, fucinare; S impara lavora ndo; Le api dell alveare che lavora no alacremente; lavora con le mani in tasca; Aiuta il commissario basettoni nelle indagini; Aiuta basettoni e Manetta nei gialli a fumetti; Il Manetta aiutante del commissario basettoni ; Il nome del commissario basettoni ; Nome del Gambadilegno bandito in topolino ; Film Disney con topolino apprendista stregone; Beta, l amico di topolino ; La multinazionale di topolino ; Cerca nelle Definizioni