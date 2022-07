Innocenza, poca furbizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Innocenza, poca furbizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INGENUITA

Significato/Curiosita : Innocenza, poca furbizia

Faccia noia alla vicinanza»; il conte, riconosciutolo e impressionato dalla furbizia, gli avrebbe permesso di fare quello che più desiderava del corpo martoriato...

In massima parte a napoli, malaparte pone in contrasto l'innocenza (e ingenuità) dei soldati americani con la disperazione e corruzione degli italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

