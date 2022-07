S impara lavorando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S impara lavorando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MESTIERE

Significato/Curiosita : S impara lavorando

Mondo moderno l'attività lavorativa viene esplicata con l'esercizio di un mestiere o di una professione e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con impara; lavorando; S impara per far di conto; Chi va con lo zoppo impara a farlo; Si impara nelle accademie; Saluto che gli stranieri impara no presto; Trae il suo reddito lavorando terreni; Matura... lavorando ; Aumenta lavorando ; Si fa lavorando ; Cerca nelle Definizioni