Immettere aria nei polmoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immettere aria nei polmoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INSPIRARE

Significato/Curiosita : Immettere aria nei polmoni

Erogare aria quando richiesta dal subacqueo per la respirazione o per immettere aria nel gav. la riduzione della pressione può avvenire in una sola fase...

Destra, a livello della sua estremità anteriore. a questo punto si fa inspirare profondamente il paziente, sempre comprimendo il punto cistico: in questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

