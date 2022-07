Germoglio di pianta erede o figlio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Germoglio di pianta erede o figlio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAMPOLLO

Significato/Curiosita : Germoglio di pianta erede o figlio

Un germoglio dell'albero nimloth, che era stato abbattuto dal re ar-pharazôn su ordine di sauron (esso derivava da telperion, uno dei due alberi di valinor...

Mariano rampolla del tindaro (polizzi generosa, 17 agosto 1843 – roma, 16 dicembre 1913) è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, cardinale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

