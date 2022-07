Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIZOMA

Significato/Curiosita : Fusto perlopiu sotterraneo che ricorda una radice

Fluviale del territorio comunale, presentano una vegetazione sub-mediterranea, costituita da alberi d'alto fusto, cedui e cespugliati. la pianta più diffusa...

Possiedono rizomi. in molte specie vegetali (es. iris) il rizoma è ricco di tessuti parenchimatici di riserva contenenti amido. il rizoma ha anche funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

